Beyoğlu Evlendirme Dairesinin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bedrettin Mahallesi Okçu Musa Caddesi'ndeki evlendirme dairesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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