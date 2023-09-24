Kazayla oğlunu vuran baba kendi canına kıydı
Ankara'da oğluyla birlikte ava giden baba canına kıydı. Feci olay Ayaş ilçesinin Evci köyünde meydana geldi. Tüfeğini kontrol etmek isteyen baba kazayla oğlunu vurdu. Oğlunu kanlar içinde gören baba intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 08:17, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 08:18
Ankara'da feci bir olay yaşandı. Ava giden baba ve oğuldan kötü haber geldi.
Göksel Dağcıoğlu, 10 yaşındaki oğluyla birlikte Ayaş ilçesi Evci köyü civarlarında ava gitti.
YANLIŞLIKLA OĞLUNU VURDU
Baba Dağcıoğlu tüfeğini kontrol ettiği sırada yanlışlıkla yanında bulunan oğlunu vurdu.
Oğlunu kanlar içinde gören baba dayanamayarak intihar etti. Av arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.