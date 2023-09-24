Göçmen operasyonları sanayiciyi zora soktu
Eleman ihtiyacının önemli bölümünü göçmenlerden karşılayan sanayici, artan operasyonlar ve göçmenlerin kayıtlı olduğu ilden çıkmasına izin verilmemesi sebebiyle zorda... Şimdi yurt dışından eleman temini masada...
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 08:45, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 09:38
Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında son dönemde artan operasyonlar, sanayicileri olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, düzensiz göçe karşı operasyonların artması ve göçmenlerin kayıtlı bulundukları il dışına çıkmalarına izin verilmemesi son dönemde özellikle bazı iş kollarında ara elaman problemini artırdı.
Sanayiciler de hükümete, fabrikalarda çalıştıracak eleman bulamadıklarını, düzensiz göçmen statüsünde olmayanların istihdamına yönelik yeni yasal düzenleme yapılmasını talep etti.
Hükümet, bu talepleri karşılamak için farklı formülleri gündemine aldı.
YÜCEL KAYAOĞLU