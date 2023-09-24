Göçmen operasyonları sanayiciyi zora soktu

Hükümet, bu talepleri karşılamak için farklı formülleri gündemine aldı.

Sanayiciler de hükümete, fabrikalarda çalıştıracak eleman bulamadıklarını, düzensiz göçmen statüsünde olmayanların istihdamına yönelik yeni yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında son dönemde artan operasyonlar, sanayicileri olumsuz etkiledi. Edinilen bilgilere göre, düzensiz göç e karşı operasyonların artması ve göçmen lerin kayıtlı bulundukları il dışına çıkmalarına izin verilmemesi son dönemde özellikle bazı iş kollarında ara elaman problemini artırdı.

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