Megakentte büyük dönüşüm başlıyor

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Göçmen operasyonları sanayiciyi zora soktu
Göçmen operasyonları sanayiciyi zora soktu
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Megakentte büyük dönüşüm başlıyor

1 Ekim'de açılacak Meclis'in öncelikli gündemi İstanbul Yasası olacak. 'Kentsel Dönüşüm'ün önündeki engeller kaldırılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 09:14, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 09:28
Yazdır
Megakentte büyük dönüşüm başlıyor

İstanbul depremine ilişkin alınacak tedbirlerden, kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılmasına kadar birçok alanda yeni düzenlemeleri içeren özel bir İstanbul Yasası hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti'nin bazı milletvekillerinin bir süredir üzerinde çalıştığı 'İstanbul Yasasına' ilişkin taslak tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddelerinden biri İstanbul'daki riskli binaların dönüşümüne yönelik yeni hükümler içeren İstanbul Yasası olacak. İstanbul'la ilgili taslakta, kentsel dönüşümün önündeki engellerin tamamı kaldırılıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-

Bu Habere Tepkiniz