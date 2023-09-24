Megakentte büyük dönüşüm başlıyor

İstanbul depremine ilişkin alınacak tedbirlerden, kentsel dönüşümün önündeki engellerin kaldırılmasına kadar birçok alanda yeni düzenlemeleri içeren özel bir İstanbul Yasası hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AK Parti'nin bazı milletvekillerinin bir süredir üzerinde çalıştığı 'İstanbul Yasasına' ilişkin taslak tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak TBMM'nin ilk gündem maddelerinden biri İstanbul'daki riskli binaların dönüşümüne yönelik yeni hükümler içeren İstanbul Yasası olacak. İstanbul'la ilgili taslakta, kentsel dönüşümün önündeki engellerin tamamı kaldırılıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU-