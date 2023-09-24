Mevlana'nın huzurunda 250 semazen aynı anda sema icra etti

Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi, 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Teknolojik aletleri garanti süresinin sonunda 'bozulsun' diye yapıyorlar
Göçmen operasyonları sanayiciyi zora soktu
Göçmen operasyonları sanayiciyi zora soktu
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Yılda 750 bin konut Türkiye'ye yetmez
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Petrol fiyatları 100 doları aşacak!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : Vesayetçi bir ruh anayasamıza işlemiş
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
4 ilde 85 göçmen kaçakçığı organizatörü yakalandı
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Hızlı tren hizmeti alan il sayısı 52'ye çıkacak
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Ankara'daki ücretsiz ulaşım tartışmasında parka çekilen otobüs sayısı 21 oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Hakim Savcı Yardımcılığı sınav tarihleri belli oldu
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bakan Tekin'den 'Kariyer Basamakları Sınavı' açıklaması
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Yargıtaydan 'Kaynanaya hakaret eden geline nafaka yok' kararı
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Bireysel başvuru, 11 yılda 520 bin kişinin 'umudu' oldu
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Emekli maaş düzenlemesi ekimde Meclis'e geliyor
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Togg'da çarklar dönüyor! İkili vardiya sistemine geçildi
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Yeni kimliklere ehliyet ibaresi eklenmeli
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Danıştay iptal etti: Hakimler artık aranmayacak
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Süre 1 Ekim'de doluyor: Adres değişikliği için son hafta
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Emekliye 100. yıl ikramiyesi torba kanunda
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Sınıf geçmede yeni düzenleme: Türkçe ortalaması 70 olmayan geçemeyecek
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Okullarda öğretmen ve şube seçimi otomatik yapılacak
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Bakan Tekin: FETÖ yardımcı kaynaklarla 'darbe' mesajı verdi
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
Yaklaşık 1000 kişi vefat etmişti...Rönesans sitelerinin mühendisi tutuklandı
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
AYM, ek MTV düzenlemenin iptal istemini görüşecek
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
Bakan Tekin'den 'belediyelere' tepki: 3 katı fiyatla okula su satıyorlar!
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
'YKS'de ek yerleştirme bu ay sonuna kadar bitmiş olacak'
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Deprem bölgesindeki üniversiteler uzaktan eğitim yapabilecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mevlana'nın huzurunda 250 semazen aynı anda sema icra etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla düzenlediği 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, "Vuslat Yürüyüşü" ve 250 semazenin Mevlana Meydanı'nda aynı anda icra ettiği sema ayini şerifiyle başladı. Konya'dan ve Konya dışından binlerce misafirin ilgiyle takip ettiği programda manevi atmosfer yoğun şekilde hissedildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Eylül'e kadar birbirinden farklı etkinliklerle sürecek Konya Mistik Müzik Festivali için tüm Türkiye'yi Konya'ya davet etti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 09:28, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 09:29
Yazdır
Mevlana'nın huzurunda 250 semazen aynı anda sema icra etti

20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Mevlana Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 20. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Mevlana Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Festivalin açılış etkinlikleri kapsamında ilk olarak Alaaddin Tepesi'nden Mevlana Meydanı'na kadar 250 semazen ile birlikte "Vuslat Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Yürüyüşe; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, belediye başkanları, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlana Meydanı'nda düzenlenen açılış programında Türk Tasavvuf Musikisini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı tarafından sanatçı Ahmet Özhan riyasetinde "Halvet-i Devranı" adlı dua ve zikir program ilgiyle takip edildi.

250 SEMAZEN SEMA AYİNİ İCRA ETTİ

Programın sonunda ise Konya en özel günlerinden birini daha yaşadı. 250 semazenin aynı anda sema ayini şerifi icra ettiği programda manevi atmosfer yoğun şekilde hissedildi. Programı Konya'dan ve Konya dışından binlerce vatandaş ilgiyle takip etti.

BAŞKAN ALTAY TÜM TÜRKİYE'Yİ KONYA'YA DAVET ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Mevlana Meydanı'nda 250 semazenle sema ayini şerifi icra edildi. Tüm Konyalılar ve misafirlerimiz de buna eşlik etti. Hakikaten manevi iklimi yeniden yaşadığımız bir gün oldu. Mistik Müzik Festivalimiz 30 Eylül akşamına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm Türkiye'yi mistik müzik festivalimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevlana Meydanı'ndaki programı takip eden vatandaşlarla ise ortaya çıkan manevi iklimi hissetmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

250 semazenin katılımı ile gerçekleşen sema ayini şerifi 24 Eylül saat 17.00'de Mevlana Meydanı'na tekrar icra edilecek.

BÜYÜKŞEHİR TAŞ BİNA'DA EBRU MAPPİNG GÖSTERİSİ

Öte yandan festival kapsamında Ebru Sanatçısı Garip Ay tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Taş Binaya Ebru Mapping Gösterisi yansıtıldı. Taş Bina'daki ebru gösterisi 27 Eylül'e kadar her gün saat 19.15'te sanatseverin beğenisine sunulacak.

30 Eylül Cumartesi gününe kadar sanatseverlerle buluşacak festival kapsamında Türkiye başta olmak üzere Afrika'dan, Orta Doğu'dan ve Türk coğrafyalarından gruplar ve sanatçılar birbirinden özel konserler ve etkinlikler gerçekleştirecek. Sanatseverler festival için detaylı bilgilere "mistik.kulturyolufestivalleri.com" adresinden ulaşabiliyor.

Bu Habere Tepkiniz