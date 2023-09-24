Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
Kayseri'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 11:30, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 11:22
Alınan bilgiye göre, Mimsin Mahallesi'ndeki farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karıştı.
Kazanın ardından gruplar arasında çıkan kavgada Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.C.D. ile 2 kişi bıçakla yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.C.D, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.