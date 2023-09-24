Aksaray'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında anne Rahaf ile baba Hüseyin Carruh, kendi imkanlarıyla evden çıktı.

Büyük Bölcek Mahallesi 2404. Sokak'ta Suriyeli bir ailenin kaldığı iki katlı evin zemin katında yangın çıktı.

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