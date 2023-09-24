Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

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