Marmaris'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir minibüsü takibe aldı.

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