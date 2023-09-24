Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 19:39, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 19:42
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.