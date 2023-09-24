Kilis'te iki ailenin fertleri arasındaki kavgada 9 kişi yaralandı

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, aralarında kadınların da bulunduğu M.K, A.K, E.K, H.Ç, A.Ç, M.Ç, Ü.D, E.D. ve A.D. yaralandı.

Aşağı Beylerbeyi köyünde, iddiaya göre traktörün sulama borusuna zarar vermesi nedeniyle iki ailenin fertleri arasında tartışma yaşandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net