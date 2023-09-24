Antalya'da 62 kilo eroinin ele geçirildiği operasyonda 2 tutuklama

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, 22 Eylül'de Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katındaki daireye operasyon düzenlemiş, yapılan aramada yatak bazasında poşetlere doldurulmuş 62 kilo 430 gram eroin ile uyuşturucu üretiminde kullanılan eşya ele geçirilmişti.

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