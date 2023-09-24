Hatay'da gölete giren 2 kişi boğuldu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti'ne giren 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 18:21, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 18:22
Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan 2 kişi, öğle saatlerinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti'ne girdi.
Bir süre gölette yüzen kişilerin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin, boğulduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.