Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Bu arada yaşamını yitiren sürücü Alaçam'ın çalan cep telefonunu kaza yerindeki ekiplerin açamadığı görüldü.

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