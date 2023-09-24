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İzmir'de kaybolan down sendromlu Durukan'dan acı haber

İzmir'in Karaburun ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp başvurusunda bulunulan 30 yaşındaki down sendromlu Durukan Hamamcı'nın cesedi bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 21:33, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 21:34
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İzmir'de kaybolan down sendromlu Durukan'dan acı haber

İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan Durukan Hamamcı için dün ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarında Durukan'ın cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, çalışmaların ikinci gününde ekipler Kösedere Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Arama çalışmalarında dron ve iz sürme köpekleri ile termal kameralar da kullanıldı. Çalışmalara AFAD da destek verdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, evinin yaklaşık bir kilometre uzaklığında, Karaağaç mevkisine giden yolun kenarında Hamamcı'nın cansız bedenini buldu.

Hamamcı'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

İlçeye bağlı Kösedere Mahallesi'nde yaşayan Durukan Hamamcı için dün ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

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