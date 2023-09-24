Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü, 3 yaralı
Hatay'da kontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Eylül 2023 21:48, Son Güncelleme : 24 Eylül 2023 21:52
Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina bigün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı.
Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.