Kahveci attı, Fenerbahçe kazandı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin 42. dakikada attığı golle Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla, Fenerbahçe ligde üst üste 5. galibiyetini alarak, puanını 15 yaptı. Sarı lacivertliler, 28 Eylül Perşembe günü ertelenen RAMS Başakşehir maçına çıkacak.

Bu sezon ilk yenilgisini yaşayan Corendon Alanyaspor ise 7 puanda kaldı. Turuncu yeşillikler gelecek hafta deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki lig maçının kadrosuna göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

İsmail Kartal, Alanyaspor karşısında Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko ilk 11'ini sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo oturdu.