25 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları
25 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek. Aliyev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Nahçıvan)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği Planetary Congress etkinliğinin açılışına katılacak.
(Bursa/10.30)
2- TÜİK, eylül ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.30)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Atakaş Hatayspor-Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak.
(Mersin/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası; Altay-Bodrum FK maçıyla sona erecek.
(İzmir/20.00)