25 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan'a gidecek. Aliyev ile baş başa görüşecek olan Erdoğan, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, ortak basın toplantısı ve imza töreni sonrasında Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Nahçıvan)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği Planetary Congress etkinliğinin açılışına katılacak.

(Bursa/10.30)

2- TÜİK, eylül ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Atakaş Hatayspor-Trabzonspor mücadelesiyle tamamlanacak.

(Mersin/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftası; Altay-Bodrum FK maçıyla sona erecek.

(İzmir/20.00)