İhbara giden polise sıcak su atılması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı
Kilis'te ihbara giden polis ekiplerine sıcak su atılması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 07:41, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 07:45
Söğütlüdere mesire alanında bir araçtan yüksek sesle müzik dinlenerek çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi uyardı.
Bu sırada şüphelilerin polis ekiplerinin üzerine sıcak su atması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 Yunus polis ile İ.H.K. ve H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüpheliler M.H.K. ile İ.Y'yi gözaltına aldı.