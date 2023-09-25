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Yeni atanan öğretmenler deprem bölgesini seçti!

Yıllarca okuyup üniversiteyi bitirdikten sonra atamaya hak kazanan öğretmenlerin tercihi depremden ağır hasar alan Hatay oldu. Konteyner kentte kalan öğretmenler, öğrencileri için her şeyi yapmaya hazır olduklarını, çocukların kötü anılarını silmek için çabalayacaklarını dile getirdiler.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 08:43, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 09:32
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Yeni atanan öğretmenler deprem bölgesini seçti!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı tedbirler, uygulamaya aldığı yenilikler sayesinde deprem sonrası da 11 ilde eğitim devam etti. 11 Eylül itibariyle de 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı.

Bakan Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki illerde görev yapan ve yeni atanan 210 bin 215 öğretmenin barınma sorunuyla yakından ilgilenildiğini, barınma talebi olan öğretmenlere destek olunacağını açıklamıştı.


Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki hayırseverlerin kimi arsa satarak, kimi umre parasını göndererek Hatay Serinyol'da konteyner kent hazırlanmasını sağladı. Yıllardır Hatay'da görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hidayet Bilgin'in de katkılarıyla öğretmenler için o kısıma ilk konteyner kent kuruldu.

SABAH, kenti ziyaret ederek, ilk ataması Hatay'a gerçekleşen öğretmenlerin yeni eğitim öğretim dönemi heyecanına tanık oldu. Kızılay'ın yemek getirdiği, AFAD'ın su ihtiyacını karşıladığı yaşam alanında öğretmenler akşamları birbirleriyle bir araya gelip sohbet ediyorlar.

Okul saati geldiğindeyse sevinçle hazırlanıp öğrencileriyle buluşuyorlar. Öğretmenler duygularını şu şekilde anlatıyor:


Okulöncesi öğretmeni Damla Nur: Öğretmenlikte ilk atamam Hatay'a oldu. Biz ülke olarak çok büyük afet yaşadık. Yalnızca çocuklar değil burada depremi yaşayan öğretmen arkadaşlarımız da üzgün. Anılar taze... Onlar için buraya geldik. Sınıfımızı toparladık.

Okulda ilk günüm panosu hazırladık, balonlarımızı süsledik. "İlk haftayı bitirdim" rozetleri hazırladık. İyi ki geldik. Tercihlerim arasında hep deprem bölgesi olarak belirlenen iller vardı. Bambaşka bir duygu bu. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.

Okulöncesi öğretmeni Elif Tüner: Adıyaman'da depremi yaşadım. O gün çok kötüydü. Yakınlarımızı kaybettik. Öğretmenliği kazandığımı öğrendikten sonra tercih döneminde hep deprem bölgesinde yer alan şehirleri yazdım. Bilinçli tercih yaptım. Beraber toparlanacağız. Ben depremi yaşadım.

Karşımdaki insanların psikolojisini anlayabildiğim için birbirimize daha fazla yardımcı olacağız. Çocukların ilgisini çekecek etkinlikler yapacağız ve kötü anıları silmek için çabalayacağız.

Din kültürü öğretmeni Sena Türkoğlu: Yeni atandım. Hatay'ı bilerek seçtim. Memnunum halimden. Öğrencilerle kaynaşıyoruz. Heyecanlıyız. Burada olmanın sevinci de yaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve ailelerinin yaşamlarına tanık oluyoruz. Çocuklar okula başladıkları için oldukça mutlular. Arkadaşlarıyla buluşup oyun oynuyorlar.

BURCU ŞEN

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