Bir maç izlemeye gitti hayatı değişti

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Hanife Eylem Özkay, "İzlediğim o maç benim hayatımı tamamen değiştirdi. Wushu hiç aklımda olmayan ve hiç bilmediğim bir branştı ama o gün bugündür hayatımın bir parçası oldu. Artık bu spora yakın bir branş olan kickboksla da uğraşıyorum. Bu alanda da profesyonel anlamda maçlara çıkmaya başladım. Her iki alanda da başarılı olmayı sürdürmek istiyorum. Hedefim daha çok madalya kazanmak" ded

Tolga Yanık