Firari terör hükümlüsü 2 kişi yakalandı
Eskişehir'de terör suçundan aranan firari 2 hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 10:15, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 10:16
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan O.Y. ve FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan örgüt mensubu E.R.Ç'nin kentte olduğunu belirledi.
Şüpheli iki kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar, cezaevine teslim edildi.