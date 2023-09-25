TCMB Başkanı Erkan'dan 'TL varlıklara talebi artırma' vurgusu

Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, öncü göstergelerin, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası (TL) varlıkların payını artırmaya başladığına işaret ettiğini belirterek, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

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