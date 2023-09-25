FETÖ operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 11:01, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 11:02
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli Van, Düzce, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Aksaray ve Şanlıurfa olmak üzere 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.