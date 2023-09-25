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Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler aynı okula atandı

Uşak'ta ilkokuldan üniversiteye kadar aynı sırayı paylaşan, birbirlerinden hiç ayrılmayan tek yumurta ikizleri Ayşe ve Ayça Bilgin, Bitlis'in Tatvan ilçesinde matematik öğretmeni olarak göreve başladı- Ayşe Bilgin:- "Okulun iki matematik öğretmenine ihtiyacı vardı, ikimiz de ilk tercihimize buranın adını yazdık. Şans ve başarı faktörüyle aynı okula atandık. Bu duruma ailemiz de sevindi, biz de çok sevindik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 11:59, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 14:24
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Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler aynı okula atandı

- Uşak'ta dünyaya gelen ve eğitim hayatları boyunca birbirlerinden hiç ayrılmayan tek yumurta ikizleri Ayşe ve Ayça Bilgin, hayalini kurdukları öğretmenlik mesleğine de aynı okulda başladı.

Memleketlerindeki Cumhuriyet İlkokulunda eğitime başlayan ikizler, aynı ortaokul ve liseyi bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazandı.

Üniversitede de aynı odayı ve sırayı paylaşan Bilgin kardeşler, geçen yıl katıldıkları Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) birbirine yakın puanlar aldı.

Tercih listesinde ilk sıraya yazdıkları Bitlis'in Tatvan ilçesine 2023-2024 eğitim öğretim dönemi öncesinde atanan ikizler, ilkokullarıyla aynı ismi taşıyan Cumhuriyet Ortaokulu'nda göreve başladı.

- "Burada da beraberiz ve çok mutluyuz"

Tek yumurta ikizlerinden Ayşe Bilgin, AA muhabirine, eğitim öğretim sürecini birlikte geçirdiği kardeşiyle aynı okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümü'nden mezun olarak 2022'de KPSS'ye girdiklerini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Başarı sıramız birbirine yakındı ve sonuçlar bizi mutlu etti. Tercih sürecinde Bitlis'in Tatvan ilçesini seçtik. Okuduğumuz okulla aynı ismi taşıdığı için Cumhuriyet Ortaokulunu tercih ettik. Okulun iki matematik öğretmenine ihtiyacı vardı, ikimiz de ilk tercihimize buranın adını yazdık. Şans ve başarı faktörüyle aynı okula atandık. Bu duruma ailemiz de sevindi, biz de çok sevindik. İyi ki öğretmen olmuşum ve Tatvan Cumhuriyet Ortaokulunda göreve başlamışım. Buranın çalışma ortamı çok güzel, öğretmen arkadaşlarımızın tümü çok iyi ve yardımsever. Öğrenciler de çok sevimli."

Türkiye'nin batısından doğusuna geldiklerini belirten Ayça Bilgin ise babasının öğretmenlikten, annesinin de kamu kurumundan emekli olduğunu söyledi.

Başka kardeşleri olmadığını dile getiren Bilgin, "Eğitim öğretim sürecinin tümünde kardeşimle beraberdik. Burada da beraberiz ve çok mutluyuz. Aynı okulda matematik öğretmeni olarak görev yapıyor ve aynı evde yaşıyoruz. Ege Bölgesi'nden geliyoruz ve Doğu Anadolu Bölgesi'ni seçtiğimiz için mutluyuz. İyi ki geldik. Farklı yerleri, farklı kültürleri görme isteğimiz tercih sürecimizdeki en büyük etken oldu." diye konuştu.

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