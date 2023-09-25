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Nevşehir'de bir avukatın darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Adliye önünde toplanan avukatlar, saldırıya tepki gösterdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 15:00, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 15:42
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Nevşehir'de bir avukat, baktığı dava dosyası nedeniyle 2 şüpheli tarafından darbedildi.

Nevşehir Hukukçular Tesisi'nde, iki şüpheli, dava dosyası kapsamında daha önce Nevşehir Barosu Başkanlığı görevi de yapan avukat Mustafa Necmi Öncül ile görüşmek istedi.

Görüşme sırasında Öncül'e saldırarak darbeden zanlılar kaçtı.

Tesisin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntüde, görüşme sırasında şüphelilerden birinin Öncül'ü darbettiği ardından diğer saldırganın da ona destek verdiği görülüyor.

Kentteki avukatlar, saldırıya tepki göstermek için Nevşehir Adliyesi önünde bir araya geldi.

Burada konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bozkurt, saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Avukata mesleğinden dolayı yapılan saldırıların ağır şekilde cezalandırılması için sürecin takipçisi olacaklarını dile getiren Bozkurt, "Avukatların baktıkları davayla özdeşleştirerek sistematik olarak saldırıya uğraması, avukatların can güvenliğini tehdit etmekte. Geçtiğimiz günlerde Denizli'de avukat Erdal Çam'ın öldürülmesi ve bugün de Öncül'e yapılan saldırı bu sorunlu düşüncenin sonucudur. Tek bir meslektaşımıza dahi saldırı kabul edilemezken sistematik saldırı ve cinayetler artmaktadır." dedi.

TBB Avukat Hakları Merkezi Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erhan Toprak da başlatılan soruşturmayı ve yargı sürecini takip edeceklerini kaydetti.

Şüphelilerin yakalanarak en kısa zamanda yargı önüne çıkarılmasını beklediklerini ifade eden Toprak, "Sürecin hızlıca sonuçlandırılarak faillerin yargı önüne çıkarılıp hesabının sorulmasını bekliyor ve takip ediyoruz." diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Mustafa Necmi Öncül ise karşılaştığı olayın tekrarlanmamasını dileyerek, "Avukata yapılan saldırı savunmaya ve vatandaşa yapılmış saldırıdır. Biz vatandaşın hak ve hukukunu korumak için buradayız ama maalesef şehir eşkıyaları bu tür davranışta bulunuyor. Adalete olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

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