Esenler'de iş merkezindeki asansörün düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Esenler'de, iş merkezindeki asansörün zemine düşmesi sonucu yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 13:24, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 13:26
Birlik Mahallesi 796 Sokak'ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.
Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.