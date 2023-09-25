İzmir Adliyesi önünde iki grup çatıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Gelen son dakika bilgisine göre İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 3 kişinin yaralandığı, 1 kişinin öldüğü öğrenildi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 13:31, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 14:14
İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı.
Olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Çatışma sonrası 3 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise öldüğü öğrenildi.