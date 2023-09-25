Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, '2024 İslam Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kültür Bakanı Adil Kerimli'nin Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam Dünyası Kültür Bakanları 12. Konferansı'na katılarak İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO) İslam Dünyası Kültür Başkentleri Programı'na 2024 yılı için Şuşa'nın adaylığını önerdiği bildirildi.

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