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TOKİ, 212 konut ve 143 iş yerini açık artırma ile satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 43 ilde 212 konut ile 17 ilde 143 iş yerini 11-12 Ekim tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 15:44, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 15:46
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TOKİ, 212 konut ve 143 iş yerini açık artırma ile satacak

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak konut ile iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olunabilecek. 11 Ekim Çarşamba ve 12 Ekim Perşembe günlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek açık artırmalar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara The Green Park Hotel'de yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Alıcılar, Afyonkarahisar, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Giresun, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat 48 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Detaylı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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