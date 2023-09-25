Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temeli atıldı

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüştü.

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