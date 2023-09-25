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Erdoğan: Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 16:58, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 16:59
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Erdoğan: Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçiminin ardından ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle birlikte haziran ayında Bakü'ye gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu defa da Türkiye'yi Türk dünyasına bağlayan Nahçıvan'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Erdoğan, 2008 yılındaki son ziyaretinden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettiğini anlatarak, Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan'ın Umummilli Lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle yad ettiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumda olduğuna işaret eden Erdoğan, "tek millet iki devlet" şiarı çerçevesinde ilişkileri ve işbirliğini her alanda güçlendirmek üzere çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'le imzaladıkları Şuşa Beyannamesi'nin ilişkileri müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, Nahçıvan'ın tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan'la ilişkilerde özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

- "Doğal gaz hattı Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak"

Nahçıvan'ın bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırdığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız. Hazar geçişli uluslararası doğu batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Kars-Nahçıvan Demir Yolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisiyle ilgili alan anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk."

Erdoğan, Azerbaycanlı kardeşlerine 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha teşekkür ettiğini ifade ederek, "Varını yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip milletimize yardım etmek için yola koyulan kardeşlerimizin samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız. Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışını yapacağız. Bu proje de savunma sanayi işbirliğimize ciddi katkılar sunacaktır." diye konuştu.

Son günlerde bölgede kritik gelişmelerin yaşandığına vurgu yapan Erdoğan, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından geçen üç yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadığını söyledi.

Erdoğan, Azerbaycan'ın kendi egemen topraklarında bir antiterör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldığını belirterek, "Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ermenistan'ın samimi adımlar atmasını bekliyoruz"

"Nahçıvan'ın mümtaz şairi Mehmet Akif'in, yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavit'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran eyle şanlı ordumuzu. Muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canıgönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımıza olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz, muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir."

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