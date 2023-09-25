İstanbul'da taksi karmaşası devam ediyor, taksiciler çözüm bekliyor

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Kasım 2022'deki toplantısında kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı. Karar çerçevesinde dönüşüm talebi olan minibüslerin 8+1 taksiye dönüşümü için 17 Mart'ta Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle bin 755 esnafa bu hak tanınmıştı. Kura sonrası esnafın yaklaşık bin 300'ü minibüsten 8+1 taksiye dönüşümü tamamlarken, 400'ün üzerinde hak sahibi kendilerine verilen sürenin dolmasına rağmen süreci tamamlamadı. Dönüşüm hakkı kazanan esnafın eylem yaparak araçlarının 4+1 taksi uygulamasına geçme talebinde bulunması, taksiciler arasında kargaşaya neden oldu.

"İBB ulaşım sorunlarını çözmek yerine tam tersi soruna sorun katarak kaos oluşturuyor"

Bugün Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda toplanan taksicilerle bir araya gelen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım sorunlarını çözmek yerine tam tersine kaos oluşturuyor. Sürekli UKOME gündemine taksi sayısının artırımı getiriliyor. Biz kanuna ve yönetmeliğe aykırı olan bu sisteme karşı çıktık, sonrasında M plakalı minibüslerin taksiye dönüşüm kararını aldı. Biz bu projenin de hatalı olduğunu düşünerek karşı çıktık. Yaklaşık 1 yıldır bu süreç yürütülemiyor ve kaos oldu. Esnafta bu konuda tedirgin. Yaklaşık 400'e yakın araç hala 8+1 engelli erişimine uygun taksiye dönemedi. İBB bu süreci yönetemedi. Devletimiz uygun şartlarda kredi veriyor, bu kredi kullanılabilir. Tarifelerin düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü benzer araçların tarifeleri yüzde 70 daha fazla. Turizmin yoğun olduğu yerlere duraklar yapılmalı ve bu araçların çalışabileceği duraklar kullandırtılmalı. 1 Eylül'e kadar süre verilmişti ama bu süre uzayacak gibi duruyor. Artık bu dönüşüm sağlanarak proje tamamlanmalı ve bu kaos bitirilmeli diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Karşı çıkıyorduk ama karşı çıkmanın anlamı olmadığını fark ettik"

Minibüsçü esnafı Ramiz Yılmaz ise yaşanan kargaşayla alakalı, "Mağdur olan esnafın mağduriyetinin giderilmesi konusunda engelliye uygun 8+1 araçlar çıktı. Biz duyunca çok sevindik. Kredilerin kapanması ve araçlarda oluşan problemlerden dolayı temin etmekte sıkıntılar yaşadık. Proje tamamlanmadı ve eksik kaldı. Bu projenin çeşitlenmesi ve tamamlanması gerekiyor. Yolcu kapasitesinin düşük olduğunu düşünüyorum. Bu iş için ne yapılabilir biz de düşünüyoruz. Çeşitli duraklar ile bu araçların kullanıma uygun olması lazım, tanıtımı da eksik oldu. Projeye yeni aplikasyonlar yapılmalı diye düşünüyorum. Hem esnaf daha rahat evine ekmek götürebilir. Biz karşı çıktık ama şu anda karşı çıkmanın mantığı kalmadı gibi duruyor. Biz eylemlerimizi yaparak sesimizi duyurmaya çalıştık. Biz sesimizin bir şekilde duyulduğunu düşünüyoruz. Buradaki en büyük konu araçların iyileşmesi konusunda çalışma yapılması. Ben ve ailem ilk başta almadık ama şu an başvurumuzu yaptık, mecburen bu işin içerisindeyiz ve biz de araçlarımızı temin edeceğiz. Haklarını kullanmayan esnaflar daha sonra başka hatlarda değerlendirilecek ve bu hakları yanmış olacak" şeklinde konuştu.