Türkülere konu olan Gesi bağları yok oluyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Gesi Mahallesi'nin adı ilk olarak 787 yılı kayıtlarında "Kase" ya da "Kassiane", 1522 yılı kayıtlarında ise "Gesi" olarak geçti.

Daha sonra "Bağyurdu" adını alan yerleşim, 16 Haziran 1965'te Bahçeli köyü ile birleşerek belediye statüsü aldı ve Gesi beldesine dönüştürüldü.



2012 yılındaki yasa değişikliğinden sonra ise Melikgazi ilçesine bağlı mahalle oldu.

Geçmiş yıllarda mahallede, şarap üretimi ve üzüm yetiştiriciliği yapıldı.

Gesi'de bulunan üzüm bağları zamanla birçok türküye de konu oldu.

Bölge özellikle "Gesi bağları" türküsü ile ün kazandı.

Toplamda 12 mahalleyi kapsayan Gesi bağları, şehirleşmenin de etkisiyle yok olma noktasına geldi.

Özellikle Gesi Fatih ile İldem Cumhuriyet mahallelerinde bulunan üzüm bağları şehirleşme ile yok oldu. Gesi Mahallesi'nin küçük bir bölümünde bağcılık yapılıyor.

"ÇALIŞTIRACAK İŞÇİ BULUNAMIYOR"



"Geçmişteki kültür ile şu anki kültür arasında çok fark var. Daha önceleri buralarda pekmez ve şarap üretilirken şu an sadece pekmez yetiştiriciliği yapılıyor. Bağlarda çalışacak işçi bulunamadığından, üzüm bağlarımızı işletmekte problem yaşıyoruz." diyen mahalle muhtarı Yusuf Çelebi, "Bağlarımızda 4 çeşit üzüm mevcut. Bunlar; dirmit üzümü, diğeri beyaz üzüm ve pekmezlik olarak kullanılıyor. Bir de sofralık olarak da parmak ve gül üzümü var. Bunları bağlarımızda yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"MÜLKLER PARA EDİNCE BAĞCILIKTAN VAZGEÇİLDİ"



Mahallede sayılı üzüm bağı kaldığını anlatan muhtar Çelebi, "Üzüm bağlarımızın yüzde 80'ini kaybettik. Gesi Bağları 12 mahalleden oluşuyor. Bunlar Kayabağ, Güzelköy, Gürpınar, Turan, Bağpınar, Vekse, Ağırnas, Büyük Bürüngüz, Küçük Bürüngüz ve Subaşı. Daha sonra katılan mahallelerimiz ise İldem Cumhuriyet ile Gesi Fatih bulunuyor. Daha önceden İldem Cumhuriyet Mahallesi'nin bulunduğu bölgede üzüm bağlarımız mevcuttu. Şu an 1-2 tane kalan bağ vardır. Onlara da bağ sahipleri bakmıyor. Artık o bölgeler şehirleşti. Mülkler para edince bağcılıktan vazgeçildi." diye konuştu.

"GESİ BAĞLARI TÜRKÜLERDE KALACAK"



Mahallede hemen hemen hiç ev yokken şu an 10 evin olduğunu ve inşaatların sürdüğünü söyleyen Çelebi, şunları söyledi:

"Geriye kalan üzüm bağlarımızda bakım olmadığından ve arsalar para ettiğinden dolayı burada da bağcılık kalmayacak. Gesi Bağları artık sadece türkülerde kalacak. Bağcılıkta makineleşme ve düzenli bir ağaç dikimi olursa güzel bir kazanç ile bağcılık yapılır. Buradaki mülk sahipleri el değiştirirse bağcılık sektörü canlanır. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur, demişler. Burada da bakarsak bağ, bakmazsak 2 gün sonra buralar dağ olacak. Bu şekilde bağcılık bitecek."