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Öğretmen velinin şiddetine maruz kaldı, meslektaşlarından öğretmene destek geldi

Kayseri'de bir ilkokulda öğrenci velisinin müdür yardımcısına şiddet uygulamasının ardından Türkiye'de bulunan memur sendikalarından birisi ve meslektaşları tarafından okul önünde basın açıklaması düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 21:48, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 21:49
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Öğretmen velinin şiddetine maruz kaldı, meslektaşlarından öğretmene destek geldi

Melikgazi ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda meydana gelen olayda, okul müdür yardımcısı bir öğrenci velisi tarafından şiddete maruz kaldı. Şiddet gören öğretmene destek olmak ve yaşanan şiddeti kınamak için meslektaşları ve Türkiye'de bulunan memur sendikalarından birisi okul önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitimcilere uygulanan şiddetin kendilerini endişelendirdiğini söyleyen sendika şube başkanı Mehmet Emin Aslantürk, "Eğitimci hedefse geleceğimiz karanlıktır. İlme, alime, öğretmene saygıyı esas alan bir medeniyetin bakiyesi olan Türkiye'de, geleceğimizi emanet ettiğimiz eğitimcilere yönelik saldırılar, tedbir alınmadığı için artarak devam etmektedir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü; sözlü taciz, saldırı, darp, yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Yıllardır olduğu gibi, bu yıl da eğitim çalışanları, Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarına maruz kalmıştır ve kalmaktadır. Son olarak İlimiz Melikgazi İlçesi Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Müdür Yardımcısı arkadaşımız, veli tarafından saldırıya uğramış ve şiddete maruz kalmıştır. Bu durum bizleri ve bütün eğitim çalışanlarını derinden üzmekte ve geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır. Hayatlarını, çocuklarımızın geleceğinin daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik şiddet olaylarının önü alınmazsa, gereken tedbirler ivedilikle hayata geçirilmezse, öğretmene iade-i itibarda bulunulmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, bu cennet vatan cinnet ülkesine dönüşecek, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. Disiplin zaafının olması, alınan tedbirlerin uygulanmaması, veli merkezli şiddetin en temel nedenlerinden biri olarak görülmelidir. Ayrıca, öğretmenlerin kimi zaman belirsiz kişilerin mesnetsiz şikayetleriyle soruşturmalara tabi tutulması, şiddetin bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Caydırıcı önlemlerin alınmaması da olayların aralıksız devam etmesine, mesleğin itibar kaybına uğramasına neden olmaktadır" dedi.

Aslantürk, şiddet karşısında herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyerek, "Şiddet hadiseleri öğretmenlerin ruh dünyasında tamiri mümkün olmayan yaralar açmakta; mesleğe ilişkin güvenlerini kaybederek, mesleki verimliliklerinin düşmesine neden olarak eğitimin niteliğine de doğrudan etki etmektedir. Bu durum, herkesin sorumluluk üstlenmesini, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesini gerektirmektedir. Toplumsal sorun haline gelen şiddet hadiselerine ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunun üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak elzemdir. Şu gerçeğin altını bir defa daha çiziyoruz; eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. Biz müdür yardımcımıza ve saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, şiddete başvuranları kınıyor, bu vandal tutumu ortaya koyanlarla ilgili hukuki zeminde gerekli takibi yapacağımızı belirtiyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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