Vakıf Katılım Bankası'nda genel müdür istifa etti
Vakıf Katılım Bankası'nda üst düzey istifa yaşandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 22:01, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 23:20
Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini sürdüren İkram GÖKTAŞ, 25/09/2023 tarihinde tüm görevlerinden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine istifa etti.
İkram GÖKTAŞ' tan boşalan Genel Müdürlük makamına 25/09/2023 tarihinden itibaren Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet OCAK Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.