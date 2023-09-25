Vakıf Katılım Bankası'nda genel müdür istifa etti

Banka'nın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini sürdüren İkram GÖKTAŞ, 25/09/2023 tarihinde tüm görevlerinden ve Yönetim Kurulu üyeliğinden gördüğü lüzum üzerine istifa etti.

İkram GÖKTAŞ' tan boşalan Genel Müdürlük makamına 25/09/2023 tarihinden itibaren Mali ve İdari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet OCAK Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiştir.