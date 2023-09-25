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Süper Lig'de yaprak dökümü! 4. teknik direktör ayrılığı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 22:50, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 23:08
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Süper Lig'de yaprak dökümü devam ediyor.

İstanbulspor, Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Fatih Tekke ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

İstanbulspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan sarı siyahlılar, yarın erteleme maçında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

İstanbulspor'un başında 30 maça çıkan Fatih Tekke, 9 galibiyet, 5 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı. 39 gol atan İstanbul ekibi, kalesinde 57 gol gördü ve 32 puan topladı. Sarı-siyahlılar, bu sezon 4 maç sonunda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonrası 19. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de daha önce Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Kayserispor'da Çağdaş Atan ve Gaziantep FK'de Erdal Güneş takımlarından ayrılmıştı.

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