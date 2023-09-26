26 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid Kandili Programı ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katılacak.

(Ankara/20.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, DANONE Türkiye Medikal Beslenme Tesisi açılış törenine katılacak.

(Kırklareli/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Agro İş Forumu'nun açılışına, yuvarlak masa bakanlar toplantısına ve 27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Bakü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD'nin 167. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'ne katılacak.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen İstanbulspor-Galatasaray maçı yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki ikinci maçında Elazığ Atatürk Stadı'nda Litvanya'yı konuk edecek.

(Elazığ/19.00)

3- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu müsabakaları başlayacak. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig ekiplerinin mücadele ettiği turun ilk gününde 5 maç yapılacak.

4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına Görele Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla devam edilecek.

(Giresun/15.00)

5- Hentbolda 27 Eylül Çarşamba günü Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento arasında yapılacak Erkekler Süper Kupa müsabakası öncesi iki takımın başantrenör ve takım kaptanları basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/14.00)