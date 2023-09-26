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Restoran sahibi otoparkta silahla vurularak öldürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki otoparkta silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 07:11, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 07:17
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Restoran sahibi otoparkta silahla vurularak öldürüldü

Restoran sahibi Bülent Karakuş (43), Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca Parkı'nın yanında bulunan otoparkta kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerce saldırıya uğradı.

Şüpheliler, darbettikleri Karakuş'a tabancayla ateş ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiraladıkları aracı olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk ederek kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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