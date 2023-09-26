Refüje çarpan motosikletteki öğretmen hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde refüje çarpan motosikletteki öğretmen yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 07:19, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 07:20
Kız arkadaşıyla buluştuktan sonra evine giden Ahmet Mustafa Yıldırım'ın (32) kullandığı 06 DIE 097 plakalı motosiklet, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde refüje çarptı.
Kazanın şiddetiyle başını beton zemine vuran Yıldırım, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dershanede matematik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.