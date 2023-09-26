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42 bin deprem konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde inşasına başlanan 180 bin konuttan, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 42 bin konutun yapımında sona yaklaşıldı. Depremin 15'inci gününde temeli atılan ilk etap konutlarının yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 07:44, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 07:30
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42 bin deprem konutu yıl sonuna kadar teslim edilecek

Depremzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar hızla sürüyor. Depremin vurduğu 11 ilde şimdiye kadar inşasına başlanan 180 bin afet konutunun 42 bin 46'sının yapım süreci tamamlanmak üzere. Depremin 15'inci gününde temeli atılan ilk etap konutların yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

580 BİN AFETZEDE KONTEYNERLERDE

Depremin hemen ardından vatandaşların geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulumuna başlanan konteyner kentlerde de büyük ilerleme sağlandı. Depremin ilk gününden bugüne kadar 347 noktada 187 bin 623 konteyner kurulumu yapıldı. Konteyner kentlerde 580 bin 602 afetzede barınıyor. Konteyner kentlerde barınmanın yanı sıra beslenme, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı alanları da vatandaşların hizmetinde.

6 MİLYAR LİRADAN FAZLA KİRA DESTEĞİ

Depremin ardından Türkiye'nin farklı noktalarına taşınan vatandaşlara devlet destek vermeye devam ediyor. Şu ana kadar 327 bin 248 haneye kira desteği sağlandı. Toplamda ise 6 milyar 276 milyon lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Bir yandan geçici barınma merkezleri ve kalıcı konutlar inşa edilirken diğer taraftan da bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor. 2 milyon 522 bin 294 bina, 6 milyon 891 bin 879 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Acil yıkılacak ve yıkık binaların tamamında enkazlar kaldırıldı.

Elazığ'da örnek daireler hazır

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan TOKİ konutlarının ilk örnek daireleri hazırlandı. 3+1 ve 85 metrekare olarak planlanan dairelerle ilgili konuşan inşaat mühendisi Ceyda Sucu, depremzede vatandaşlara evlerini bir an önce teslim etmek istediklerini belirtti. Sucu, "Amacımız, kış mevsimine kadar buraları tamamlayarak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek. Çünkü bir soğuk kış mevsimi geçirmelerini istemiyoruz. TOKİ'nin en büyük ayrıcalığı tünel kalıp olduğu için hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Merve Safa Akıntürk

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