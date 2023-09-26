10 yılda sadece 30 mezun veren fakülte
Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi 10 yılda 30 mezun verdi. Öğrenci ve hocaların talebiyle, yönetim kurulu kararıyla verimlilik için fakülte merkeze taşınmıştı.
Şırnak Üniversitesi'nin İdil ilçesinde bulunan Ziraat Fakültesi, öğrencileri
ve tüm hocalarının talebi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu oybirliği ile merkez
kampüse taşınması kararını alınmıştı.
Eğitim-öğretimin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerekçesiyle alınan
kararın kamuoyunda manipüle edilerek farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Yaşanan
manipülasyon sonucunda Ziraat Fakültesi'nin tüm öğretim üyeleri ile bir toplantı
gerçekleştirildi. Yaşanan krizin makul girişimler çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına
karar verildi. Ziraat Fakültesi'nin tüm öğretim üyeleri merkezi kampüse taşınma
kararının uygulanmasını talep etti.
Ziraat Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerin çoğunluğu kazandıkları fakülteye
devam etmediği, her sene kayıt yaptıran öğrenciler içerisinde 4'ü veya 5'i mezun
oldu. 2014-2020 yılları arasında (6 yıl boyunca) Ziraat Fakültesini kazanan
195 öğrenci olduğu, bunlardan ancak 30 öğrenci mezun olabildi. Geriye kalan
165 kişi bu fakültede okumaktan vazgeçmiştir. Bu durum hem fakültenin hem de
İdil'in yeterince gelişim gösterememesine neden olmakta olduğu değerlendirildi.
İdil'de Ziraat Fakültesi'nin yanı sıra İdil Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. MYO'da 4 ayrı bölüm bulunmakta ve bu bölümlerde 300 öğrenci öğrenim görmekte. Üniversite Yönetim Kurulu yeni bir karar alarak mevcut olan 4 bölüme 2 yeni bölüm kazandırarak öğrenci sayısını 500'lere çıkartmayı programa alarak, her yıl çok az sayıda öğrenim gören öğrenci yerine çok daha fazla hem öğrenciye ders verebilir hem de en fazla 6 öğrenci mezun etmek yerine de yüzlerce mezun vermeyi hedefliyor.