MİT'ten bir ilk... Sağlık personeli ve doktor alımı için ilana çıktı

MİT, Fizyoterapist, Diyetisyen, Biyolog, Laboratuvar Teknikeri, Hemşire (Yoğun Bakım), Hemşire (Çocuk), Hemşire (GETAT)

Sağlık personeli alımı temel şartları şu şekilde

Başvuru yapabilmek için aşağıdaki temel şartları sağlamanız gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (İlave şartlar tabloda yer almaktadır.)

YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmak

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak

Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak

Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak

İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

MİT, ayrıca çok sayıda alanda da Doktor alımı yapacak.

Doktor alımı temel şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

44 yaşını doldurmamış olmak

Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)

Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak

Türkiye'de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak

Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak

Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hakim olmak

İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak

Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek

Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak

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