Sivas'ta çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü

Yangın, gece saatlerinde Divriği'nin Yuva köyünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilçe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Ahmet Gözübüyük ile Çiçek Gözübüyük hayatını kaybetti. Yangının evde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaları sürüyor.

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