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TEKNOFEST, İzmir'de otelleri doldurdu

TEKNOFEST İzmir için kente gelenler şehir merkezindeki otelleri doldururken, tam doluluğa ulaşan tesisler son günlere kalan rezervasyon taleplerini Çeşme, Seferihisar gibi çevre ilçelerdeki konaklama tesislerine yönlendiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 11:05, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 11:07
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TEKNOFEST, İzmir'de otelleri doldurdu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir'de kapılarını teknoloji meraklılarına açacak.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda yarın başlayacak ve 1 Ekim'e kadar sürecek etkinliğe, 1 milyon civarında katılım bekleniyor.

Festival nedeniyle kentteki otellerde de yoğunluk yaşanıyor.

- "Yatırım iştahını artıracak"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, AA muhabirine, TEKNOFEST'in İzmir'de yapılmasının kent için çok büyük bir şans olduğunu söyledi.

Bu sene yapılan diğer TEKNOFEST'lere gösterilen ilgiye işaret eden Özkardeş, İzmir'de de ilginin yoğun olacağını dile getirdi.

Özkardeş, etkinlik sebebiyle konaklama yerlerinde yaklaşık bir aydır hareketlilik olduğunu belirterek, "Hazırlık döneminde gelen gidenler, heyetler oldu. Özellikle TEKNOFEST'in olduğu haftada İzmir'de çok ciddi bir yoğunluk var. Otellerimiz dolmuş bir şekilde. TEKNOFEST sayesinde sezonunu bitirmiş olan çevre ilçelerdeki otellerin de bununla ilgili müşteri aldığını görüyoruz." diye konuştu.

Bu aylarda kent merkezinde dolulukların yüzde 100'e ulaşmadığını, etkinlik sayesinde bu oranın görüldüğünü söyleyen Özkardeş, şunları kaydetti:

"Bölgenin gençleri, içinde cevher olanlar, geleceğimiz açısından buna katılıyorlar. Bunun dışında ülkemizin birçok ilinden katılan oluyor. Daha bugün yeni görüşmeler yaptım, rezervasyonlara baktım. Yurt dışı heyetler geliyor. Bunlar çok değerli heyetler. Türkiye'deki gelişimi de ne kadar yakından takip etmeye çalıştıklarının örneğidir. Dolayısıyla bizim şu anki misafir mozaiğimiz çok çeşitli TEKNOFEST sayesinde. Bu tür önemli ve büyük kapasite ihtiyacı yaratan aktiviteler, şehirdeki yatırım iştahını artıracaktır. İzmir'de kesinlikle özellikle beş yıldız seviyesinde yatırıma ihtiyaç olduğunu, toplantı salonları, kongre merkezleri ihtiyaçları olduğunu bu tür aktiviteler gösteriyor."

Özkardeş, İzmir'in festivalden alnının akıyla çıkacağına inandığını dile getirerek, "Bunu başarılı bir şekilde geçirmemiz, İzmir'deki bu nevi kutlamaların bundan sonraki sayısını artıracak, cesaretini de fazlalaştıracaktır hem bizim açımızdan hem gelip de bunu, bunları yapmak isteyen, düzenlemek isteyenler açısından." diye konuştu.

Otellerde yoğunluğun festivalin düzenleneceği Çiğli ilçesi başta olmak Konak ve Karşıyaka bölgesinde arttığını belirten Özkardeş, yeni gelen rezervasyonların Çeşme, Seferihisar bölgesine yönlendirildiğini söyledi.

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