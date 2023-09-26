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Gram altın güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ﻿ardından 1.675 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 2.752 liradan, Cumhuriyet altını 11.108 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 11:15, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 11:14
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Gram altın güne düşüşle başladı

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.676-1.715 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,32 azalışla 1.677 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.675 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.752 liradan, Cumhuriyet altını 11.108 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.913 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.930 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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