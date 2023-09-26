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YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme

Vakıf yükseköğretim kurumlarında, "özel öğrencilik" ve "değişim programı" öğrencilerinin ödediği öğrenim ücretinin yüzde 80'i, özel öğrenci olarak öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 11:20, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 11:22
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YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Yeni düzenlemede, çift ana dal programlarına devam edebilmek için "ana dal" programındaki genel not ortalamasının esas alınacağına ilişkin hüküm getirildi. Bu kapsamda, öğrencinin çift ana dal programından mezun olabilmesi için ana dal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekecek.

- Özel öğrencilik programındaki katkı payları

YÖK'ün düzenlemesinde, özel öğrencilik ve değişim programındaki öğrencilerin öğrenim ücreti veya katkı paylarına ilişkin maddeye de yeni hüküm eklendi. Buna göre, özel öğrencilik ve değişim programındaki öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna ödeyecek.

Ancak, vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin ödemiş olduğu öğrenim ücretinin yüzde 80'i, kayıtlı olduğu vakıf yükseköğretim kurumu tarafından özel öğrenci olarak öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak.

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