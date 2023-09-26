Adaylar, Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarını bekliyor

Adalet Bakanlığı, 20 Nisan 2023 tarihinde 20 bin 857 personel almak için ilana çıkmıştı. Başvurular da 25 Nisan ile 11 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

Daha sonra 3 katı kadar aday mülakat sınavına alınmıştı.

O günden bu yana Adalet Bakanlığı alımı için adaylar sonuçları sabırsızlıkla bekliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şu anda mülakatları biten ve değerlendirme aşamasında olan, zabıt katibi, şoför, hizmetli ve ceza infaz koruma memurları olmak üzere toplamda 20 bin 857 personel alımı söz konusu. Bunların da önümüzdeki birkaç gün içerisinde sınav sonuçları açıklanacak sözlerini dile getirmişti.

Hayatlarına yön vermek isteyen adaylar, Adalet Bakanlığı'nın sonuçları açıklamasını bekliyor.

Edip Üzen

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