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Aranan kadın 12 yıl önce zehirlenip uçurumdan atılmış

Eskişehir'de ailesinin 7 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kadını 2011'de tarım ilacıyla zehirleyip öldürerek cesedini uçurumdan attığı belirlenen arkadaşı ve akrabası tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 11:43, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 12:09
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Aranan kadın 12 yıl önce zehirlenip uçurumdan atılmış

Sibel Yenigün'ün yakınları tarafından şubatta yapılan kayıp başvurusunun ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatılarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Ailesiyle en son görüştüğü 2011 yılında 33 yaşında olan kadının bulunması için kentteki hastanelerin yanı sıra mezarlıklarda araştırma yapan ekipler, Yenigün'ün izine rastlayamadı.

Yenigün'ün 12 yıl önce arkadaşlık yaptığı Murat Ş'yi takibe alan ekipler bu kişiyi 6 ay süren çalışmanın ardından gözaltına aldı.

Murat Ş, emniyette verdiği ifadede, 2011'in kasım ayında Yenigün'ü tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdükten sonra cesedini Mihalgazi ilçesi ile Alpagut Mahallesi arasındaki yolda bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan Murat Ş. ile ona yardım ettiği öne sürülen akrabası Fevzi Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Ekipler ormanlık alanda kadının cesedini arıyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise E.Y'nin, kardeşi olan Sibel Yenigün'den 2011'den bu yana haber alamadıklarını belirterek 20 Şubat'ta kayıp müracaatında bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca kurulan özel ekibin çalışmaları sonucunda kayıp kişinin arama trafiği kayıtlarının (HTS) incelenmesiyle en son görüştüğü kişilerin tespit edildiği, sim kartının en son şüpheli Murat Ş'nin telefonunda kullanıldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili Murat Ş. ve Fevzi Ş. gözaltına alınmıştır. Murat Ş'nin yapılan sorgulamasında çelişkili ifadeler vermesi üzerine Sibel Yenigün'ü öldürdüğünü ve sonrasında Mihalgazi-Alpagut kara yolu üzerinde bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan aşağı attığını itiraf etmesi ile şüpheliler Murat Ş. ve Fevzi Ş. 'kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgusunun ardından tutuklanan iki şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir. Kayıp şahsın cesedinin arama çalışmaları AFAD, emniyet ve jandarma ekipleriyle sürdürülmektedir."

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğü aktarıldı.

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