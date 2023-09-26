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MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok

Milli Eğitim Bakanlığı, haftalık ders çizelgesine koyduğu bazı derslerin müfredatını hazırlamakta gecikti. Müfredat olmadığı için ders de işlenmiyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 13:33, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 13:34
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MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok

Bakan Tekin'in MEB'deki müsteşarlık döneminin de verdiği tecrübe ile bazı konuları dile getirse de bazı konular zaman alacak gibi görünüyor.

Bunlardan en önemlileri de zamanlama, planlama, birlik, kuralsızlık ve şeffaflık olarak ön plana çıkıyor.

Okullar açılalı, dersler başlayalı 3 hafta oldu bazı derslerin müfredatı(öğretim programı) yok. Öğretmenler plan yapamıyor.

Müfredat olmayınca doğal olarak bu derslerin kitabı da yok.

Örneğin haftalık ders çizelgelerine giren
- Adabı Muaşeret
- Proje Tasarımı ve Uygulamaları
- Halk Oyunlarının
..
gibi bir çok dersin müfredatı henüz yayınlanmadı.

Konunun muhatabı Talim ve Terbiye Kurulunun ortaöğretim ile ilgili birimine telefonla ulaşmak mümkün olmadı. Yine MEB'in iletişim hattı MEBİM'le yapılan görüşmede ellerinde bu noktada bilgi olmadığı belirtilerek kayıt açılıyor.

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